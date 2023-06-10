Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı yada yaralı olmadığı bildirildi.

Kaza saat 23.30 sıralarında ilçe merkezine girişteki kavşakta meydana geldi. Nedeni henüz belli olmayan bir şekilde Çanakkale’den Ezine’ye seyir halinde olan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazada can kaybı yada yaralı olmadığı bildirildi.