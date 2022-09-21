4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma ekibi, Danişment Mahallesi civarında devriye görevini yaptıkları sırada B.D., Ş.D., A.T., İ.Ç. isimli şahıslardan şüphelenerek kaba üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 18 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde şüphelendikleri 4 kişi üzerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

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