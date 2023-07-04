Ezine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, yaz aylarında vatandaşların serinlemek için girdiği denizlerde yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla K9 Arama Kurtarma Köpeği Leydi ve dalgıç ekipler görev yapıyor.

Ezine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte halkın yoğun ilgi gösterdiği denizlerde güvenliği sağlamak amacıyla önceden planlanan önlemleri uygulamaya koydu. Bu önlemler çerçevesinde, K9 Arama Kurtarma Köpeği Leydi ve deneyimli dalgıçlardan oluşan bir ekip görevlendirildi. Özel eğitimlerden geçirilerek boğulma vakalarını tespit etme ve hızlı bir şekilde müdahale etme konusunda uzman olan Ezine itfaiyesi üyesi K9 Arama Kurtarma köpeği Leydi, olağanüstü koku alma yeteneği sayesinde, denizde tehlikede olan veya boğulma riski taşıyan kişilerin yerlerini tespit etmeyi kolaylaştırıyor. Bu sayede, ekip daha hızlı hareket ederek can kurtarma operasyonlarını etkin bir şekilde gerçekleştiriyor.

Özel eğitimlerden geçen dalgıçlar ise, hızlı ve etkili bir şekilde su altında arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştiriyor. Gerekli donanım ve ekipmanlarla donatılan dalgıçlar, herhangi bir acil durumda müdahalede bulunarak vatandaşların hayatlarını kurtarıyor.