Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, İl Özel İdaresi ile Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde ‘Çanakkale İli Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi’ çerçevesinde 950 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Genel Meclisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğüyle birlikte ‘Çanakkale İli Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi’ başlattığı proje çerçevesinde il genelindeki köylerde 10 bin sokak hayvanının kısırlaştırılması hedefleniyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sağlık taraması ve kayıt altına alınması işlemleri Ezine ilçesinde devam ediyor. Proje çerçevesinde Ezine’de 950 sokak hayvanın kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi.