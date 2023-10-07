Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ezine ilçesi Geyikli beldesinde Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı. 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde kaçak göçmen ve organizatörlere geçit vermiyor. Ekipler, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde durdurdukları 09 JB 255 araç içinde 11’i erkek, 9’u kadın, 7’si erkek çocuk ve 11’i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı. Organizatör İ.D. gözaltına alındı. Araç yedi emin otoparkına çekildi. Organizatör İ.D.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.