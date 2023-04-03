Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü ve iş adamı Alper Altınok, Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde kalan huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Altınok, “Yaşlılarımıza yılda bir ay değil on iki ay sahip çıkılması gerekir. Onlara olan vefa borcumuzu ödemek için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Ezine Gıda OSB Müdürü ve iş adamı Alper Altınok, Kepez Beldesindeki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde kalan yaşlıları unutmadı. Altınok, Huzurevi Müdüresi Serap Çağlar’ı ziyaret etti. Huzurevi Müdüresi Serap Çağlar, Altınok’u huzurevi ve huzurevinde kalan yaşlılar hakkında bilgilendirdi. Ardından huzurevinde kalan yaşlılar ile bir araya gelen Alper Altınok, yaşlılara çeşitli hediyeler takdim etti.

Büyüklerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Ezine Gıda OSB Müdürü ve iş adamı Alper Altınok, “Yaşlılarımıza yılda bir ay değil on iki ay sahip çıkılması gerekir. Onlara olan vefa borcumuzu ödemek için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.