Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) tarafından Bayramiç’e bağlı köylerin muhtarlarına brifing verildi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) tarafından Bayramiç’e bağlı köylerin muhtarlarına brifing verildi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, Bayramiç ilçesine bağlı köylerin muhtarları, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyelerini ve STK temsilcileri ile buluştu. Ezine ilçesinde kurulumu devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ilçe ve köylere ekonomik katkısı ve bölge hakkına sağlanacak istihdam hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, “Bu toplantıların amacı Ezine Gıda İhtisas OSB’nin bölgeye sağlayacağı istihdamın bölgeden karşılanması, tarım ve hayvancılık ile ilgili Osb’nin bölgeye sağlayacağı avantajlar ve Ezine başta olmak üzere Bayramiç, Ayvacık ve tüm Çanakkale’yi ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda hazırlamaktır. 2016 yılının Aralık ayında kurulan yani 2017 yılında diyebiliriz ve 2022 yılında 5 yıl gibi rekor bir sürede ilk fabrikasından ürün almaya başlayacak. Bu güne kadar 750 bin metreküp kazı ve dolgu, 20 kilometre atık su, içme suyu ve yağmur suyu hattı, 4 kilometre anahat 27 kilometre iç hat olmak üzere 31 kilometre elektrik hattı, 12 kilometre yol 130 bin metrekare baton parke taş, 50 metre uzunluğunda köprü, 25 metre genişliğinde menfez, giriş takı ve 1150 metrekare idari binamızı tamamladık. Bizim maliyetimiz 300 milyon TL’ yi geçerken firmaların yapacağı tahmini yatırım 8-10 milyar civarında olacaktır.” dedi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok ayrıca “Arsa tahsisleri esnasında yönetim kurulu olarak süt ve süt ürünleri firmalarına pozitif ayrımcılık yaptık. Genel olarak bölgede çıkan ürünleri işleyecek katma değer kazandıracak en fazla istihdam sağlayacak firmalara yer vermeye çalıştık. Burada toplamda 8 bin kişi istihdam edilecek. Firmaların hali hazırda çalışanları ile birlikte yaklaşık 4 bin yeni istihdam oluşturacağız. Mümkün oldukça Türkiye genelinde çok organize sanayi bölgesine gidiyorum. Gerçekten organize sanayi bölgesi öncesi ve sonrası şehirler çok değişiyor. Ancak biz bunu göç alarak değil, bölge halkını kalkındırarak bu değişime ayak uyduralım istiyoruz. Allah’a şükür verimli topraklarımız var. Sadece Ezine olarak değil, Ayvacık, Bayramiç olarak da düşünmek lazım. Biz bunları sizler ile değerlendirelim. Bu bir fırsat burada dışarıdan göç almak yerine bizim kendi vatandaşımız istihdam sağlasın. Kendi köylümüz bu imkanı sağlasın” diye konuştu.

Bayramiç’te gerçekleşen toplantıya Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, SGK Çanakkale İl Müdürü Hilmi Ercan da katıldı.