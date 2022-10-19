Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Ezine OSB’nin ilk fabrikasını kasım ayında açıyoruz. Şimdiden 200 kişinin iş başvurusu kabul edildi. Burada 52 fabrika olacak. Bunlar kıymetli işler" dedi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 160 futbol sahası büyüklüğündeki alanı ise dron ile havadan görüntülendi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Saniye Bölgesinde açılacak olan 52 fabrikanın ilki kasım ayında açılıyor. Açılacak olan ilk fabrikanın şimdiden 200 kişinin iş başvurusu kabul edildi. Başvurularında daha da kabul edileceği öğrenildi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bulunan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde ilk fabrika kasım ayında açılacak. Fabrika açılmadan 200 kişinin iş başvurusu kabul edildi. Organize sanayi bölgesi ise dron ile havadan görüntülendi.

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