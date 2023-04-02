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Çalışmalar çerçevesinde, 22 Eylül Caddesi yol düzenleme çalışmaları, Ezine Hastane Arkası Doğalgaz Hattı yapım çalışmaları, Mezarlık Arkası Kilit parke taşı çalışmaları, Ulucamii restorasyon çalışmaları, 128 Evler Parkı yapım çalışmaları, Ayvacık Caddesi yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Ezine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde belirlenen noktalarda, çevre düzeni sağlama ve düzen oluşturulması için çalışmalar hızla sürüyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçe Belediyesi alt yapı ve çevre düzenleme yapım işlemlerini sürdürüyor.

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