Çanakkale’nin Ezine ilçesinin Belediye Başkanı Güray Yüksel ve beraberindeki heyet İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı ziyaret etti.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Arat, Metin Köse, Mustafa Fakıllı, Erhan Çetin, Kürşat Kaya ile İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ünsal, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette Ezine’nin turizm, tarım ve hayvancılık potansiyeli konusunda istişarelerde bulunularak, daha güzel bir Ezine için talep ve projeler görüşüldü.