Çanakkale’nin Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ekipleriyle deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Çanakkale’nin Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ekipleriyle deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderildi. Deprem bölgesine giden ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına önemli destek sağladı. Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri göçük altındaki vatandaşların sağ olarak kurtarılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Deprem bölgesinde Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ekipleriyle arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yılmadık, yorulmadık, soğuk hava şartlarına karşı canla başla vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Umutluyuz” diye konuştu.