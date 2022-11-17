Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-23’ tarafından durdurulan lastik bot içinde 32 kaçak göçmen yakalandı.

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