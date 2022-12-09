Samsun’da kansere yakalanan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki hemşire kendi görev yaptığı serviste arkadaşlarının gayretlerine rağmen hayata tutunamadı.

Samsun’da kansere yakalanan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki hemşire kendi görev yaptığı serviste arkadaşlarının gayretlerine rağmen hayata tutunamadı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisinde görevli 20 yıllık hemşire Ezgi Aycan (41), 2 yıl önce kansere yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Ezgi hemşireyi mesai arkadaşları kendi servisine yatışını yapıp kurtarmak için büyük gayret gösterdiler. Durumu ağırlaşan Ezgi Aycan yapılan müdahalelere rağmen kendi görev yaptığı serviste hayatını kaybetti.

Ezgi hemşire için bugün görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Törene, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal, sağlık çalışanları ve ailesi katıldı.

Yapılan duanın ardından Ezgi Aycan, Kıranköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.