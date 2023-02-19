İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa’da yaptırılan "Eyyüp Nebi Sabır Evleri" depremzedelere sıcak yuva oldu. Depremde evleri yıkılan ve gidecek yerleri olmayan Adıyaman ve Kahramanmaraşlı aileler, Eyyüp Nebi Sabır Evleri’ne yerleştirildi.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa’da yaptırılan "Eyyüp Nebi Sabır Evleri" depremzedelere sıcak yuva oldu. Depremde evleri yıkılan ve gidecek yerleri olmayan Adıyaman ve Kahramanmaraşlı aileler, Eyyüp Nebi Sabır Evleri’ne yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’ık depremlerin ardından 11 ilde yaralar sarılmaya devam ediliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinin yanı sıra komşu il Adıyaman’da da yardım çalışmalarını sürdürüyor. Depremin vurduğu Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta evleri yıkılan ve gidecek yerleri olmayan aileler, Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber’in kabrinin de bulunduğu Viranşehir ilçesinin Eyüp Nebi Mahallesi’ndeki Eyyüp Nebi Sabır Evleri’ne yerleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyüp Nebi Sabır Evleri’ne yerleştirilen aileleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, evlerde kalan vatandaşları ziyaret etti. Psikososyal destek danışmanlık hizmetinin de verildiği ziyaretlerde ailelerin talepleri dinleniyor. Ailelerin gıda, giyim ve yaşam malzemelerinin yanı sıra yemek ihtiyaçları da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. 86 konutun yer aldığı 45 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen, bulunduğu bölgede Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi, konaklama yerleri, aşevi, kütüphane, otopark ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı Eyyüp Nebi Sabır Evleri, depremzede ailelerin sıcak yuvası oldu.

Depremde evlerinin yıkıldığını ve evden hiçbir şey almadan çıktıklarını anlatan aileler, her türlü ihtiyaçlarının görevliler tarafından karşılandığını söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eyyüp Nebi Sabır Evleri’nin diğer belediyelere örnek olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Evden bir iğne bile alamadık, bizleri buraya getirdiler. Burası bizler için sıcak bir yuva oldu. Her gün ihtiyaçlarımız görevliler tarafından karşılanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremden psikolojik olarak etkilenen çocuklar için etkinliklerin de yapıldığı bölgede, belediyenin depremzedelere destek ve yardımları devam ediyor.