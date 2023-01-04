Şanlıurfa merkez ilçesi Eyyübiye’de, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlayan Kadın Destek Merkezleri’ne bir yenisi daha eklendi.

Şanlıurfa merkez ilçesi Eyyübiye’de, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlayan Kadın Destek Merkezleri’ne bir yenisi daha eklendi.

Selçuklu Mahallesi’nde hizmete sunulan Şelale Kadın Destek Merkezi, düzenlenecek kurslarla yüzlerce kadının hayatını değiştirmeye hazırlanıyor. Şanlıurfa’nın nüfus bakımından en yoğun merkez ilçesi Eyyübiye’de gençlere, kadınlara, engellilere ve çocuklara pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla, ilçenin büyük yerleşim birimlerinden Selçuklu Mahallesi’nde de yeni bir kadın destek merkezi kuruldu. Daha önce Akabe ve Yenice Mahallelerinde hizmet veren ve bugüne kadar binlerce kadının faydalandığı kadın destek merkezlerine, Selçuklu Mahallesi’ndeki Şelale Kadın Destek Merkezi’ni de ekleyen Eyyübiye Belediyesi, burada düzenlenecek kurslarla dezavantajlı durumdaki kadınların gelişmesine destek olacak. Selçuklu ve çevresindeki mahallelerde yaşayan kadınlara hizmet verecek olan Şelale Kadın Destek Merkezi’nde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde biçki-dikiş, el sanatları, bilgisayar, okuma yazma ve Kur’an-ı Kerim okuma kursları verilecek. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin de verileceği merkezde, belirli dönemlerde geniş katılımlı halk sağlığı eğitimleri de düzenlenecek. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata dahil olmalarında önemli işlevler üstlenen merkez bünyesinde aynı zamanda kurslara katılan kadınların çocukları için bir minikler kreşi de yer alıyor.

Şelale Kadın Destek Merkezi’ndeki verilecek kurslara kayıt için Selçuklu Mahallesi, 3619. Sokak No: 2 Eyyübiye - Şanlıurfa adresine başvuru yapılması gerekiyor.