Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yaşayan gençlerin eğitimde başarılı olmaları ve üniversiteye yerleşmeleri için sınav hazırlık merkezlerinden ikincisinin, önümüzdeki hafta hizmete açılacağını söyledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yaşayan gençlerin eğitimde başarılı olmaları ve üniversiteye yerleşmeleri için sınav hazırlık merkezlerinden ikincisinin, önümüzdeki hafta hizmete açılacağını söyledi.

Onikiler Mahallesinin ardından ikinci sınav hazırlık merkezini Yenice Mahallesinde kuran Kuş, önümüzdeki hafta derslerin başlayacağını ifade etti. İlk olarak Onikiler Mahallesinde Eylül ayından bu yana gençlerin üniversite sınavlarına hazırlandığı merkeze giden Kuş, burada sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Eğitim setlerini alıp almadıklarını, çay, kahve ve kek ikramlarında sorun olup olmadığını öğrencilerden soran Kuş, öğrencilere çok çalışarak başarılı olmaları tavsiyesinde bulundu ve ailelerine selamlarını iletmelerini istedi. Sınav hazırlık merkezinin internet bağlantısının yapıldığını, bilgisayarların da hafta sonuna kadar kurulacağı bilgisini öğrencilere veren Kuş, daha sonra Yenice’de açılış için son hazırlıkların yapıldığı ikinci sınav merkezinde incelemelerde bulundu. İkinci sınav merkezinde de kayıtların başladığını belirten Kuş, “Gençlerimizin bizden sınav hazırlık merkezi talepleri vardı. İlkinin açılışını Onikiler Mahallemizde gerçekleştirdik. Onikiler Mahallesi’ndeki sınav merkezimiz, Eyyüpnebi, Onikiler, Muradiye ve çevresindeki mahallelerimizde yaşayan gençlerimize hitap ediyor. Şu anda 200 öğrencimiz, evladımız burada eğitim alıyor. Taleplerin de ardı arkası kesilmedi. Şu anda 150’ye yakın talep var. Aylar önce ilgili müdürümüze ve başkan yardımcımıza talimatımızı verdik. Sınav merkezleri sayısını Eyyübiye’de artırmamız gerekiyor, hazırlıklarınızı yapın dedik. Yenice Mahallemizde hemen startımızı verdik ve şu anda eğitim merkezimiz açılışa hazır durumda. İnşallah önümüzdeki hafta açılışını gerçekleştireceğiz. Şu anda kayıt işlemlerimiz de başlamış durumda” dedi.

Eyyübiye’ye ikinci eğitim merkezinin de yetmeyeceğini, üçüncü merkez için de talimatlarını verdiğini belirten Kuş, “Şu anda Akabe, Akşemsettin, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerimize hitap edecek sınav hazırlık merkezi için yer arayışımız başladı. Üçüncü merkezimizi de inşallah bu mahallelerimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.