Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı açılış töreni ile başlayan Tam Bana Göre Festival’de yerini alan Eyyübiye Belediyesi, festivale akın eden gençlere Eyyübiye ve Şanlıurfa’yı tanıtıyor.

Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı açılış töreni ile başlayan Tam Bana Göre Festival’de yerini alan Eyyübiye Belediyesi, festivale akın eden gençlere Eyyübiye ve Şanlıurfa’yı tanıtıyor.

Konserler, sinema ve tiyatro gösterileri, sohbetler, gastronomi, kültür ve teknoloji yarışmalarına kadar 300’den fazla etkinliğin gerçekleştirildiği festivale Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla katılan Eyyübiye Belediyesi standı, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Binlerce gencin Eyyübiye standında ağırlandığı festivalde, düzenlenen yarışmalara katılanlara Urfa’ya özgü yöresel ürünler hediye ediliyor. Yarışmalar ve çeşitli etkinlikler için Eyyübiye Belediyesi standını ziyaret edenler, Şanlıurfa’nın tarihi, kültürü, sanatı ve görülmeye değer nitelikleri hakkında filmler izleyip, broşürler alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ziyaret ettiği Eyyübiye Belediyesi standında, Eyyübiye gençliğine yönelik yapılan hizmetler, gençlik merkezleri, kitap otakları ve AK Evler spor salonlarında yetişen sporcuların uluslararası düzeye ulaşan başarıları da gençlerle paylaşılıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların akın ettiği festival, 9 Ekim’e kadar devam edecek.