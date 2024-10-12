Çevre temizliği, temiz hava ve atık yönetimi alanlarında önemli yatırımlar yapan Eyyübiye Belediyesi, Sıfır Atık Geri Dönüşüm Tesisi inşasının ardından ilçedeki geri dönüşüm çalışmalarına destek olacak Sıfır Atık Toplama Aracı’nı da envanterine katarak şehrin geleceğini inşa etmeye devam ediyor.

Sıfır atık toplama aracıyla okul okul dolaşarak öğrencilerle buluşan Eyyübiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında ilçedeki Mehmetçik İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Çevre bilinci ve atık yönetimi konusunda hazırlanan filmlerin gösterildiği ve bilgilerin aktarıldığı faaliyette, öğrencilere çevre bilincini geliştirecek hediyeler verildi.

Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde yürütülen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7 yıldır uygulanan “Sıfır Atık Projesi” paydaşlarından olan Eyyübiye Belediyesi, okullarda öğrencilerle buluşarak atık yönetimi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık kazandırma çalışmaları yürütüyor.

Proje çerçevesinde, Sıfır Atık Toplama Aracı ile ilçedeki Mehmetçik İlkokulu’na giden Eyyübiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Yılmaz ile müdürlük çalışanı Çevre Mühendisleri, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere projeyi tanıttılar. Atık yönetimi ve çevre bilinci konulu film gösteriminin ardından, öğrencilere atık yönetimi hakkında bilgilerin verildiği faaliyette, öğrencilerin merak ettiği sorular da cevaplandı.

Plastik, cam, kağıt ve pil gibi atık ayrıştırma kutularının öğrencilerin kullanabileceği noktalara bırakıldığı etkinlikte, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un öğrencilere hediye ettiği çevreye duyarlı eğitim oyuncakları ve boyama kalemleri dağıtıldı.

Faaliyet hakkında açıklamalarda bulunan Eyyübiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Yılmaz, sıfır atık yönetiminin gelecek için ne kadar önemli olduğunu öğrencilere aktardıklarını, öğrencilerin de bu konuya çok meraklı olduğunu belirterek, öğrencilere Başkan Mehmet Kuş’un gönderdiği hediyeleri takdim ettiklerini ifade etti. Yılmaz, “Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak öğrencilerden başlamamız lazım. Bu nedenle faaliyetlerimize ilkokullardan başladık” dedi.

Sıfır atık toplama aracının Eyyübiye’nin farklı noktalarında duracağını ve vatandaşların ayrıştırdığı atıkları toplayacağını belirten Yılmaz, “Vatandaşlarımızdan ricamız, ellerinde bulunan atıkları mümkün olduğu kadar plastik, kağıt ve cam olarak ayrıştırmaları ve bize ulaştırmalarıdır. Biriktirdikleri atıklar varsa biz de gidip alabiliriz. Hepimizin tek amacı geleceğimizi kurtarmak olmalı. Geleceğimizi, yaşanabilir bir dünya haline hep birlikte getirelim” diye konuştu.

Faaliyet çerçevesinde önemli bilgiler edinen ve sıfır atık yönetimi konusunda bilinçlenen öğrenciler de gönderdiği hediyeler nedeniyle Başkan Mehmet Kuş’a teşekkür ettiler.