Şanlıurfa’da 15 Mart’ta yaşanan sel felaketinin ardından gece gündüz demeden selin izlerini silen Eyyübiye Belediyesi ekipleri, selden en fazla etkilenen mahallelerde sokakların ve evlerin yenileme çalışmalarını tamamlarken, Muradiye Mahallesi’nde tahrip olan sokak düzenlemelerinde sona yaklaştı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatıyla, başta dere taşkınlarından etkilenerek büyük hasar alan sokaklar, evler ve parklarda hummalı çalışmalar başlatan Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Park Bahçe İşleri Müdürlüğü ekipleri, olağanüstü bir gayretle selin getirdiği tahribatı ortadan kaldırdı.

İlçedeki yerleşim birimlerinde hayatı normale döndürmeye yönelik çalışmaları tamamlayan ekipler, bir yandan doğalgaz tesis çalışmaları nedeniyle tahrip olan sokakların kilitli parke taşı ile yenilerken diğer yandan da selden etkilenen ancak insanların hayatında önemli bir olumsuzluk oluşturmayan sokakları iyileştirmeye başladı.

Eyyübiye’nin en dar ve ancak merdivenlerle çıkılabilen sokaklarına sahip olan mahallesi Muradiye’de yol yenileme çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada da son taşları döşüyor.

Şanlıurfa’da son yüzyılda yaşanan en büyük sel felaketi olarak tarihe geçen baskınlarda, Karakoyun deresinin taşması sonucu Akabe Mahallesi’nde sekiz sokağı sel basmış ve çok sayıda evin giriş katı tamamen sular altında kalmıştı. İlçede yine yıllardır kuru olan Mance Deresi dağlardan gelen sularla taşmış, taşkın nedeniyle Mance Mahallesi, Balıklıgöl platosu, tarihi çarşılar bölgesi ve sonrasındaki mahallelerde su baskınları gerçekleşmişti.