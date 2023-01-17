Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un seçim vaatleri arasında yer alan kentsel dönüşüm projelerinin ilk etabı olan Yenice, İkizce ve Akçamescit Mahallelerindeki değişim, havadan görüntülendi. Gecekondu tipi konutların yıkılarak yerine modern yapıların inşa edildiği projenin ilerleyen etaplarıyla birlikte 3000 yeni konut inşa edilmesi planlanıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un seçim vaatleri arasında yer alan kentsel dönüşüm projelerinin ilk etabı olan Yenice, İkizce ve Akçamescit Mahallelerindeki değişim, havadan görüntülendi. Gecekondu tipi konutların yıkılarak yerine modern yapıların inşa edildiği projenin ilerleyen etaplarıyla birlikte 3000 yeni konut inşa edilmesi planlanıyor.

Şanlıurfa’da gecekondu tipi plansız yapılaşmanın en üst seviyede olduğu merkez ilçesi Eyyübiye’de, kentsel dönüşüm projeleriyle şehrin çehresini değiştirmeye başlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni imar alanlarında inşa edilecek 900 konut müjdesi verirken kentsel dönüşümün gerçekleştiği projenin de havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı. Daha önce gecekondu tipi yapıların yer aldığı bölgede, iki yıl önce inşa edilmeye başlanan ve teslim aşamasına gelen 367 konut ve 35 iş yerinden oluşan projenin havadan çekilmiş görüntüleri, kentsel dönüşümün şehrin yapısına ve sosyal hayatına yapacağı katkıları da gözler önüne serdi. Sıcak ve soğuktan etkilenmeyecek şekilde ısı yalıtımına sahip, son deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilen 367 konut ve 35 iş yerinden oluşan proje çerçevesinde spor alanları, çocuk parkları, açık hava spor aletleri, yeşil alanlar, parklar, çocuk oyun alanları ve burada yaşayan çocukların eğitim göreceği okullar yer alıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un büyük önem verdiği kentsel dönüşüm projelerinin ilk etabının tamamlanmasının ardından, Yenice, İkizce ve Akçamescit Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çerçevesinde bölgede 3000 konutluk bir alanın dönüştürülmesi planlanıyor.

Mevcut mülk sahipleriyle büyük oranda mutabakatın sağlandığı projenin ikinci etabının yakın zamanda başlaması bekleniyor.