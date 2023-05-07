Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ürettiği projelerle son dört yılda 40 yeni park ve 180 dekarlık alanıyla bölgenin en büyük millet bahçesine sahip olan Eyyübiye’de, ağaçlandırmaya uygun tüm alanların yeşillendirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Orman fakiri illerden olan Şanlıurfa’da, göreve geldiği günden bu yana ilçeye onlarca park ve yeşil alan kazandıran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçenin dört bir yanında yüzlerce yıl yaşayacak fidanları da toprakla buluşturuyor. Parklar, refüjler ve kaldırım kenarlarındaki ağaçlandırma çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Eyyübiye Belediyesi, ilçe sınırlarındaki Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’nde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Başkan Mehmet Kuş’un sanayi esnafıyla yaptığı görüşmeler ve planlamaların ardından bölgeye binlerce yetişkin fidan dikimi için çalışma başlatan Park Bahçe Müdürlüğü çalışanları, iklim şartları uygun olduğu sürede dikim faaliyetlerini tamamlamayı hedefliyor.

İlçede ağaç dikilmeye uygun tüm alanları yemyeşil hale getirmek için çalışmalarına büyük bir özveriyle devam eden Park Bahçe Müdürlüğü çalışanları, fidan dikiminin ardından ağaçların yaşaması için de sulamaya büyük önem veriyor.