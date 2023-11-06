Eyyübiye Belediyesi, onlarca araç ve iş makinasından oluşan ekibiyle ilçenin en batısındaki Kırkmağara Mahallesi’nde sathi asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sathi asfalt kaplama çalışmalarına devam eden Eyyübiye Belediyesi, onlarca araç ve iş makinasından oluşan ekibini ilçenin en batısındaki Kırkmağara Mahallesine yönlendirdi. Hafta sonu Suruç ilçe sınırındaki Kırkmağara Mahallesine giden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, muhtar Nedim Polat ve mahalle sakinleriyle birlikte asfalt çalışmalarını başlattı. İlçenin nüfus ve yerleşim bakımından en büyük kırsal mahallelerinden olan Kırkmağara sakinleri, yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulacak olmanın sevincini yaşarken, Başkan Mehmet Kuş’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhtar ve vatandaşlarla birlikte Kırkmağara Mahallesi’nin sokaklarında incelemelerde bulunan Başkan Kuş, Eyyübiye’nin köy içi yollarını yapacaklarına dair söz verdiklerini hatırlatarak, “Kırsal mahallelerimizi önce stabilize, ardından sathi kaplama ile buluşturacaktık. Bugün itibariyle Kırkmağara Mahallemizde çalışmalarımızı başlattık” dedi.

Eyyübiye’nin bir ucunun Suruç’a, bir ucunun Ceylanpınar’a, diğer ucunun Akçakale ve Harran ile Haliliye ve Karaköprü’ye kadar uzanan büyük bir ilçe olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Kuş, “Durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dün Harran sınırımızdaydık, bugün Suruç sınırımızdaki Kırkmağara Mahallemizdeyiz. Yarın da kısmet olursa Ceylanpınar ve Viranşehir’e yakın kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah, yıllara sari şekilde kırsal mahallelerimizdeki sathi kaplama çalışmalarımızı tamamlayarak, vatandaşlarımızın bu sıkıntısını gidermiş olacağız” diye konuştu.

Kırkmağara Mahalle Muhtarı Nedim Polat ve mahalle sakinleri de oldukça büyük bir yerleşim alanına sahip olan mahallelerine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Kuş ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.