Eyyübiye Belediyesi Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezinde bilgisayardan Kur’an-ı Kerim okumaya, resimden el sanatlarına kadar farklı alanlarda açılan kurslara katılan çocuklar hem yaz tatilini değerlendiriyor hem de eğitim hayatında başarılı olmanın basamaklarını çıkmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en genç nüfusunu barındıran Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesinde, çocukların ve gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için eğitim ve spor yatırımlarına hız kesmeden devam eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla gençlik merkezleri ve AK Evler Spor Salonlarında başlatılan yaz kursları büyük ilgi görüyor. İlçenin en kalabalık mahallelerinden Yenice mevkiinde hizmete sunulan sınav hazırlık merkezinde üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencileri yaz kurslarına devam ederken, hemen karşısındaki Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezi’nde ise yaklaşık 100 öğrenci yaz kurslarına katılıyor. Yaz tatilinde sokaklar yerine, gençlik merkezinde açılan resim, müzik, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgiler gibi kurslara katılan çocuklar, hem derslerine destek olacak eğitimler alıyor hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyal hayatlarına renk katıyorlar. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi’nin destekleriyle düzenlenen yaz kurslarında, alanında uzman öğreticiler görev alıyor. Çocuklarla karşılıklı sevgi, saygı ve disiplin anlayışıyla devam eden kurslar, yaz aylarında farklı bir aktivitesi olmayan çocukları mutlu etmeye yetiyor.