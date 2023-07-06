İlçe genelinde park ve bahçelerin tamamını yaz aylarında rahatça kullanılabilecek hale getiren Eyyübiye Belediyesi, Başkan Mehmet Kuş’un talimatıyla tüm mahallelerde temizlik, yol yenileme ve onarım çalışmalarına da devam ediyor.

Başkan Mehmet Kuş’un sözünü verdiği ve gerçekleştirdiği doğalgaz çalışmasının tamamlandığı sokaklarda vatandaşlar evlerinde doğalgaz konforu yaşamaya başlarken, doğalgaz şebekesi için kazılan yollar da büyük hızla onarılmaya devam ediyor. Ruha ve Eyüpnebi Mahallelerinde doğalgaz şebeke çalışmaları tamamlanan sokakların kilitli parke yenileme ve onarım çalışmasına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine vatandaşlar da çay ve su ikramlarıyla destek oluyor.

Doğalgazı evlerinde kullanmaya başlayan Eyyübiyeliler, böyle bir hizmetin evlerinin içine kadar ulaşmasından dolayı Başkan Mehmet Kuş’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler. Kazı nedeniyle bozulan sokaklarının onarılmasını da sevinçle karşılayan vatandaşlar, taş döşemesi tamamlanan sokakların süpürülüp temizlendikten sonra yıkandığını ve mahalle olarak hiçbir eksiklerinin kalmadığını dile getirdiler.