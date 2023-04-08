Eyyübiye Belediyesi, doğalgaz şebeke tesisi için daha önce kazılan ve 15 Mart’ta yaşanan sel afetiyle birlikte tahrip olan sokaklardaki kilitli parke taşı mefruşat çalışmalarına hız verdi.

Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa merkezinde olmasına rağmen doğalgaz kullanamayan mahallelere şebeke tesis edilmesi için kazılan sokaklar başta olmak üzere sel afetinden de etkilenerek tahrip olan kilitli parke çalışmalarına birçok noktada devam ediyor.

Doğalgaz şebekesi döşenirken kazılan ve test çalışmaları tamamlanana kadar bozuk halde kalan sokakların tamamını, test çalışmaları bittikten hemen sonra onaran Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Akabe Mahallesindeki yol onarımını da en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Sel afetiyle birlikte çok sayıda sokağın sel suları altında kaldığı Akabe Mahallesi’nde, önce sokaklar ve evler çamurdan temizlendi. Basınçlı su ile çamurdan temizlenen evler ve sokaklar, daha sonra deterjanla yıkandı. Kurumasının ardından boyama çalışmaları başlayan evler ve sokaklarda, kilitli parke taşı yenilemesinin tamamlanmasıyla hayat normale dönecek.