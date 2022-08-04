Eyyübiye Belediyesi tarafından yaptırılan Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Eyyübiye Sera Kent 1’inci etap, üç yeni park ve iki yeni halı saha için toplu açılış töreni düzenlendi.

Eyyübiye Belediyesi tarafından yaptırılan Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Eyyübiye Sera Kent 1’inci etap, üç yeni park ve iki yeni halı saha için toplu açılış töreni düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geride bıraktıkları üç yıl içerisinde Eyyübiye’ye yapılan hizmetleri hatırlatarak, seçildikleri günden bu yana Eyyübiyelilere verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kanallarda yüzülmesi nedeniyle bugüne kadar yüzlerce gencin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Başkan Mehmet Kuş, nüfusu 32 ilden büyük olan Eyyübiye’de yarı olimpik yüzme havuzu olmadığını ve yapacakları sözünü verdiklerini dile getirerek, “Çok şükür, bugün sizlerle birlikte Eyyüp Cenap Gülpınar Yüzme Havuzunun açılışını gerçekleştireceğiz. Zaten Eyyüp Cenap Gülpınar amcamızın ismi gönüllerde yaşıyor. Gönüllerde olmak önemli. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Yüzme havuzumuz da Eyyübiye’mize, evlatlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Açılışı gerçekleştirilen Eyyübiye Sera Kent Projesinin, pandemi nedeniyle bir süre uzadığını kaydeden Başkan Kuş, projenin hem ekonomiye hem de istihdama önemli destekleri olacağını söyledi.

Eyyübiye’de boş buldukları her alanı yeşillendirmeye, halkın nefes alacağı parklar yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Kuş, yapımı tamamlanan 27 parka bugün üç ilave yaparak sayıyı 30’a çıkardıklarını ifade etti.

Eyyübiye gençliğini önemsediklerini ve daha önce ilçeye yedi halı saha kazandırdıklarını, bugün açılışı yapılanlarla birlikte halı saha sayısını dokuza yükselttiklerini ifade eden Başkan Mehmet Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ve Eyyübiye Belediyesi’nin ilçeye yaptığı diğer hizmetleri anımsatarak, açılışı yapılacak olan Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Eyyübiye Sera Kent, parklar ve halı sahaların Eyyübiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Toplu açılış törenine katılanlara teşekkür eden Başkan Kuş, Eyyübiye için gece gündüz çalışarak hizmet etmeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Eseri olmayanın yerinde yeller eser

Gün boyunca Eyyübiye Belediyesinin hizmet alanlarını ziyaret eden ve Başkan Mehmet Kuş’tan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, akşam düzenlenen toplu açılış törenine katılan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, “Güzel bir söz vardır. Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Bu sözü de burada hep birlikte tasdik edeceğiz. Açılışla birlikte birkaç hususu dile getirecektim. Gençlik merkezleri, havuzlardan ne kadar çocuğumuz istifade edecek, amacı nedir, daha ne kadar yapmamız gerekiyor diye anlatacaktım. Ama gördüm ki burada daha önemli bir iş yapılmış, çok kıymetli bir şahsiyetin ismi verilerek vefa örneği gösterilmiş” şeklinde konuştu.

Urfa’nın peygamberler, evliyalar ve yetiştirdiği değerli şahsiyetler ile kaim olduğunu, Eyyüp Cenap Gülpınar isminin de bu değerlerden biri olduğunu, gönüllerde yer edindiğini dile getiren Vali Ayhan, “Vefalı olmak imandandır. Vefası olmayanın, sefası olmaz derler. Bunu da Urfalılar gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Kuş’u hizmet ve projelerinden dolayı tebrik eden Vali Ayhan, “İş yapmak, proje üretmek ve onu anlamlandırmak çok güzel. İşte bu tesiste de onu anlamlandı. İnşallah buradan da kimlikli, karakterli, vatanına ve milletine sevdalı, Eyyüp Cenap Gülpınar gibi değerler yetişecektir. Allah mübarek eylesin” dedi.

Şanlıurfa’ya geldiği günden bu yana farklı hizmet alanlarının açılış törenine katıldığını belirten Vali Ayhan, “İnşallah, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde daha çok hizmet ve açılış yapacağız” diyerek, açılışı yapılan tesislerin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

"Beyazgül’den Başkan Kuş’a tebrik"

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmet alanlarının toplu açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’u iki nedenle tebrik ettiğini ifade etti.

Tebrikin ilkini, hizmete sunulan yüzme havuzu, parklar ve yeni yeşil alanlar için yaptığını dile getiren Başkan Beyazgül, ikinci tebriki ise Şanlıurfa’ya uzun yıllar hizmet eden Eyyüp Cenap Gülpınar isminin bir vefa örneği olarak yaşatılmasından dolayı ettiğini ifade ederek, “Biz, aramızdan gidenleri unutmuyoruz” dedi.

Başkan Mehmet Kuş’un dile getirdiği hizmetleri anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Gerçekten de biz halkımızın önüne hizmetlerimizle çıkıyoruz. Laf değil, taş taşın üstüne koyuyoruz. Zamanımız çok kısıtlı, şimdi burada büyükşehir ve Eyyübiye Belediyemizin hizmetlerini anlatırsak zaman yetmez. Eyyübiye’den bir örnek vereyim, doğalgazın ilk meşalesini Mehmet Kuş başkanımızla burada beraber yaktık. Yine kale eteği uzun süre Şanlıurfa’nın gündemindeydi, kamulaştırmasını yaptık. Turizm yolunu açtık, Asya Mahallesi’nde yol açtık. Bundan bir süre önce burada kokudan geçilemezken, o konuyu Allah’ın izniyle çözdük. Şimdi ne yapacağız? Yaşanılan şartları görüyoruz. Eyyübiye’mizi görüyoruz. İlk önce yaptığımız bir iş vardı, burada Milletvekilimiz Kasım Bey’in de katkılarıyla, Mehmet Kuş başkanım, ben, AK Parti İl Başkanımız ile birlikte millet bahçesini yaptık. Bu millet bahçesi, Şanlıurfa’ya yapılan millet bahçelerinin en büyüklerinden biri. İnşallah yakında hizmetinize girecek” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı kurduklarını ifade eden Başkan Beyazgül, “Artık Eyyübiye’mizin kentsel dönüşümü için, valimiz, milletvekillerimiz, İl başkanımız ile birlikte el ele vererek çalışacağız inşallah. Yapacak çok şeyimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Urfa yükselişe geçmiştir ve kimse önünü kesemeyecektir” diye konuştu.

Akçakale yolu, Açıksu Caddesi gibi devasa cadde düzenlemelerini hatırlatan Başkan Beyazgül, tüm Şanlıurfalılar ve Eyyübiyelilerle gece gündüz bir arada olmaya, hizmet üretmeye devam edeceklerini dile getirerek, açılışı yapılan tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Protokol konuşmalarının ardından Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu önündeki kurdele kesimi ile Eyyübiye Sera Kent 1’inci etap, üç yeni park ve iki yeni halı saha Eyyübiyelilerin hizmetine sunuldu. Açılışın ardından yüzme havuzunu gezen davetliler, tesisin Eyyübiye’ye hayırlı olmasını dilediler.

Selçuklu Mahallesinde, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gülpınar, Mehmet Ali Cevheri ve Ahmet Akay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, Eyyübiye Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.