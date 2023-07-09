Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un, peygamberler şehrine yakışır bir temizlik hedefiyle talimatlandırdığı ve çalışma planını revizesiyle daha aktif hale gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yıkama çalışmalarını rutin hale getirdi.

Başta Şanlıurfa’ya gelen herkesin ziyaret ettiği Balıklıgöl, tarihi çarşılar, Eyyüp Peygamber Makamı gibi bölgelerde rutin hale getirilen yıkayarak temizleme işlemi, ilçe geneline yayılarak rutin hale getirildi.

Sanayi bölgelerinden en ücra mahallelerin daracık sokaklarına kadar girerek süpürme, çöp toplama ve yıkama çalışması yapan temizlik işleri personeline büyük muhabbet duyan ilçe sakinleri, yıkanarak tertemiz hale gelen sokaklar nedeniyle halkta da bir temizlik bilinci oluşmaya başladığını söylediler. İki bölge ve onlarca farklı grupla çöp toplama, süpürme ve yıkama faaliyetlerini uygulamaya konan performans ve ödül sistemiyle benimseyen temizlik işleri personeli çalışmada adeta birbiriyle yarışırken, ekibe yeni iş makineleri de eklenmeye devam ediyor. Bugüne kadar sokaklarının süpürülüp temizlendiğini ve çöplerinin toplandığını belirten mahalle sakinleri, yıkama faaliyeti başlayınca büyük memnuniyet duyarken, şimdiye kadar sokakları yıkanmayan mahalle sakinleri de Eyyübiye Belediyesi’ni arayarak sokaklarının yıkanmasını istemeye başladı.

“Hep temiz, tertemiz Eyyübiye” sloganıyla temizlik çalışmalarında ilçe genelinde yeni bir dönem başlatan temizlik işleri müdürlüğünün, yıkama faaliyetlerini ilçe geneli için rutin hale getireceği bildirildi.