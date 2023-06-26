Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, doğalgaz şebeke çalışmaları ve sel felaketi nedeniyle bozulan yollardaki çalışmaları iki ay içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Geçen yıl altı, bu yıl da beş mahalleye doğalgaz ulaştırılması için kazılan tüm sokaklarda onarım ve yenileme çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Kuş, kazı nedeniyle bozulan yolların onarımını bu yılın başlarında tamamlamayı hedeflediklerini ancak 6 Şubat’ta yaşanan deprem ve ardından gelen sel felaketiyle doğalgaz çalışmalarının bir süre durduğunu hatırlattı. Şu anda ilçenin dört bir yanında üstyapı yenileme çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Mehmet Kuş, iki aya kadar ilçenin en ücra köşesine kadar tüm üstyapı çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını belirterek, “Eyyübiyeli kardeşlerimizin affına sığınıyorum, haklarını helal etsinler. Deprem ve sel felaketinden dolayı gerçekten büyük mağduriyet yaşandı, işlerimiz gecikti. Ama inşallah iki ay içerisinde tüm sokaklarımızın onarımını bitirip, vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçmiş olacağız” dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un seçim vaatleri arasında yer alan, ilçeye doğalgaz getirme sözünün gerçeğe dönüşmesinin ardından Hayatı Harrani, Asya, Ruha, Süleymanşah, Eyyüpnebi, Eyyüpkent, Akabe ve Direkli Mahallelerinde tüm sokaklar kazılmıştı. Doğalgaz ana hatlarının döşenmesi, binalara tesisatların çekilmesi ve test çalışmalarının tamamlanması aşamasına kadar uzunca bir süre yolları kazılı halde kalan mahallelerin büyük kısmında üst yapı yenilemesi tamamlandı. İlçede halen Akabe ve Direkli Mahalleleri’nde devam eden doğalgaz şebeke çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akşemsettin ve 15 Temmuz Mahalleleri’nde de kazılar yapılarak tüm sokaklara doğalgaz ulaştırılmış olacak.