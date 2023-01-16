Eyyübiye Belediyesi tarafından güneş henüz doğmadan ilçedeki üç ayrı noktada başlayan sabır çorbası ikramı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Okula giden öğrenciler, işlerine giden vatandaşlar ve yaşlıların büyük beğenisini kazanan sabır çorbası ikramı hazırlıkları ise geceden başlıyor.

Eyyübiye Belediyesi tarafından güneş henüz doğmadan ilçedeki üç ayrı noktada başlayan sabır çorbası ikramı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Okula giden öğrenciler, işlerine giden vatandaşlar ve yaşlıların büyük beğenisini kazanan sabır çorbası ikramı hazırlıkları ise geceden başlıyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Eyyüp Peygamber’e atfen “Sabır Çorbası” olarak adlandırılan çorba ikramı için hazırlıklar geceden başlıyor.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi önü, Hz. Eyyüp Peygamber Makamı ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sabah ezanıyla birlikte başlayan çorba ikramı, belediyeye ait mobil ikram araçlarıyla servis yerlerine ulaştırılıyor.

Her gün binlerce vatandaşa sıcak sıcak ikram edilen sabır çorbası, erken saatlerde okula giden öğrenciler, işlerine giden vatandaşlar ve sabah namazı için camide buluşan yaşlıların büyük beğenisini kazanıyor.