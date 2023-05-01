Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un “Yemyeşil Eyyübiye” sloganıyla başlattığı park ve yeşil alan çalışmaları aralıksız şekilde devam ederken, çalışmaları gören vatandaşlar yapılan hizmetlerin korunması çağrısında bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, başta sel baskınlarından etkilenen 24 parkın yeniden düzenlenmesi olmak üzere, ilçe genelindeki tüm park ve yeşil alanlarda ağaçlandırma, çimlendirme, yapısal peyzaj düzenlemesi, açık hava mobilyalarının onarımı ve yenilenmesi gibi çalışmalara ağırlık verdi.

İlçe genelindeki 136 parkı, bahar ve yaz aylarında sorunsuz şekilde halkın hizmetine sunmak için yüzlerce personelin katılımıyla devam eden çalışmalara şahit olan vatandaşlar, park ve yeşil alanların korunması için ailelere çağrıda bulundular. Başkan Mehmet Kuş’a teşekkür eden vatandaşlar, parkların korunmasının önemine dikkat çektiler. Nüfusu ve coğrafi alanı dikkate alındığında Şanlıurfa’nın en az yeşil alana sahip ilçesi olan Eyyübiye’yi yeşillendirmek için göreve başladığı günden bu yana 38 yeni parkı hizmete sunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2019 yılında 529 bin metrekare olan park alanını 2022 sonunda 809 bin metrekareye ulaştırdı. Park yapılacak alanı bulunmayan mahallelerde istimlak yöntemiyle yeşil alan kazandırma yoluna da gidilen ilçenin Akşemsettin Mahallesi’ne, geçen yıl bir yeni park kazandırıldı. Hiç parkı bulunmayan Onikiler Mahallesi’ne park kazandırmak için de istimlak çalışmaları devam ediyor.