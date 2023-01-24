Yıllardır Eyyübiye ilçesinin kanayan yarası olan kötü koku sorunu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle sona erdi. Çevreye yayılan kötü koku, tesise kurulan makinalarla sonlandırıldı. Makine kapasitesi artırılan tesisin devreye alınmasıyla birlikte sahada biriken gazla 300 bin haneye yetecek kadar elektrik enerjisi elde edilecek.

Yıllardır Eyyübiye ilçesinin kanayan yarası olan kötü koku sorunu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle sona erdi. Çevreye yayılan kötü koku, tesise kurulan makinalarla sonlandırıldı. Makine kapasitesi artırılan tesisin devreye alınmasıyla birlikte sahada biriken gazla 300 bin haneye yetecek kadar elektrik enerjisi elde edilecek.

Göreve geldiği günden bu yana Şanlıurfa’nın yüz yıllık sorunlarına kalıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Eyyübiye ilçesindeki kötü koku sorununu da çözüme kavuşturdu. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan Katı Atık Bertaraf tesisini inceleyen ve tesise yeni dâhil olan makinaların devreye alınmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, teknik ekipten bilgi aldı.

Eyyübiye halkının kötü kokudan etkilenmemesi için 7 yeni makine montajı daha yapılarak kapasite 12,11’e yükseltildi. Makinaların devreye alınması işlemini de Başkan Beyazgül gerçekleştirerek kötü kokunun tamamen ortadan kalktığını söyledi. Katı Artık Bertaraf Tesisinde tüm makinaların çalışmasıyla birlikte sahada biriken gazlar elektrik enerjisine dönüştürülerek yaklaşık 300 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

‘’Eyyübiye’de kötü koku olmayacak’

Katı atık berteraf tesisinde makinaların devreye girmesiyle birlikte ilçede kötü kokunun sona erdiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa’da bir başarıya daha imza attık. İstanbul’un Haliç’i neyse Eyyübiye’deki kötü koku da o şekildeydi. 24 saat koku vardı. İnsanların gece uyuyabilmesi mümkün değildi. Kapı pencereleri kapatmalarına rağmen yine de çok zordu. Buradaki işletmecilerle görüştüğümüzde vatandaşlarımızın yerinde bir gece kalmaları yönünde telkinde bulunduk. Kimsenin tahammül edebileceği bir koku değildi. Biz de bu kokudan vatandaşlarımızı kurtarsak her şeye değer diye düşündük. Kolları sıvayarak yeni alınan motorlarla birlikte bütün makinaların çalışmasını sağladık. Şuanda da kokudan hiçbir emare kalmadı. Halkımız Belediye Başkanı olarak şahsıma inandılar. Ben bir kez daha bana inanan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Raporları aldık, teknik ekiplerle bir araya geldik. Bizzat ben de bu konuyla ilgilendim. Çok şükür bulunduğumuz yerde koku kalmadı. Yaklaşık 300 bin haneye elektrik verilecek duruma gelindi. Belediyemize de bu konuda ciddi bir gelir kapısı oluştu. Eyyübiye ilçemizden bu kokunun gitmesi her şeye değer. İnsanlarımız koku içerisinde yaşarken bizim başka bir yerde rahat uyumamız mümkün değildi. Şanlıurfa Haliç’inden kurtuldu. Makinalarımızdan birinin de başlangıcını biz yaptık” ifadelerine yer verdi.

Asya Mahalle Muhtarı Ahmet Çağan ve Yenice Mahalle Muhtarı Hamza Göktaş Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek kötü kokunun tamamen ortadan kalktığını belirtti.