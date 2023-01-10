Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Şanlıurfa’da yaşayan görme engelli çocuklar, gençler ve aileleriyle bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Şanlıurfa’da yaşayan görme engelli çocuklar, gençler ve aileleriyle bir araya geldi.

Eyyübiye Belediyesi tarafından, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle bir konuk evinde düzenlenen sıra gecesine görme engelli çocuklar, gençler ve aileleri katıldı. Canlı müzik eşliğinde yemek ikramının yapıldığı buluşmada, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği, görme engellilerle sohbet edip aileleriyle görüştüler. Programa katılan çocuk ve gençlerle tek tek ilgilenen Kuş, görme engelli çocuklara kendi eliyle yemek ve tatlı yedirirken duygusal anlar yaşandı. Gecede bir konuşma yapan Kuş, tüm görme engellilerin haftasını kutlayarak, seçildikleri günden bu yana engellilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Engellilerin tüm taleplerini yerine getirdiklerini kaydeden Kuş, “Her ne kadar engelli diyorsak da onlar bugüne kadar hiç engel tanımadılar, tüm engelleri aştılar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi. Görme engellilerin bu dünyaları karanlık olsa da ahiretlerinin aydınlık olacağına emin olduklarını ifade eden Kuş, “İnşallah aydınlık dünyalarında da kendileriyle birlikte oluruz. Dualarını talep ediyoruz” diye konuştu. Geceye katılan görme engelliler ve aileleri de Başkan Kuş ve ekibine engellilere gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.