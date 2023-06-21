Geleceğe güvenle bakmak için gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitim yatırımlarına önem veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yapımı devam eden dört yeni eğitim otağıyla gençlere sahip çıkmaya devam edecekleri mesajı verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçedeki Ruha, Yenice, Akabe ve Batıkent TOKİ Mahallelerinde yapımı devam eden eğitim otaklarında incelemelerde bulundu. Eğitim otaklarının son durumu hakkında sorumlulardan bilgi alan ve bazı talimatlar veren Başkan Kuş, mahalle sakinleriyle de görüşerek istişarelerde bulundu. Eyyübiye Belediyesi olarak ilçenin dört bir yanında hummalı çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Mehmet Kuş, Ruha Mahallesinde yapımı devam eden eğitim otağında yaptığı açıklamada, Ruha Mahallesindeki doğalgaz tesis çalışmalarının sonuna gelindiğini ve üst yapı yenileme çalışmalarını yirmi güne kadar tamamlamış olacaklarını söyledi.

Ruha Mahallesindeki eğitim otağında çalışmaların devam ettiğini, eğitim otağının hemen yanında ise Şanlıurfa’da bir ilk olacak Kadınlar Parkı yapımına başladıklarını ifade eden Başkan Kuş, daha sonra diğer mahallelerde yapımı devam eden kitap otaklarında incelemelerde bulundu.

Batıkent TOKİ Mahallesinde yapımında son aşamaya gelinen salon, eğitim otağı, tenis kortu ve park projesinin açılışını gelecek ay gerçekleştireceklerini dile getiren Başkan Kuş, Ruha, Yenice, Akabe ve Batıkent TOKİ Mahallelerindeki eğitim otaklarını önümüzdeki ay gençlerin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Hem liselere hem de üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere profesyonel öğretmenler nezaretinde eğitimlerin verildiği eğitim otaklarını ilçenin tüm mahallelerinde oluşturmayı hedefleyen Başkan Kuş, yine gençlerin eğitimine büyük destek olan Onikiler ve Yenice Sınav Hazırlık Merkezlerini de hizmete sunmuştu.