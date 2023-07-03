Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilçesinde gençlere yönelik yatırımlarına devam ediyor.

Bütçesinin yaklaşık yüzde 60’ını ilçedeki spor ve eğitim yatırımlarına ayırmaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, Süleymanşah Gençlik Merkezi’ni hizmete sunmaya hazırlanırken Yenice bölgesinde inşa edilmeye başlanan spor kompleksinde de çalışmalara devam ediyor.

İçerisinde profesyonel nitelikte karşılaşmaların yapılabileceği 500 kişilik kapalı tribüne sahip çim futbol sahası ile farklı spor alanlarının yer alacağı Yenice Spor Kompleksi’nin hizmete sunulmasıyla, Başkan Mehmet Kuş’un ilçe gençliğine vadettiği devasa bir yatırım daha gerçekleşmiş olacak. Yenice bölgesinde okulların yoğun olarak bulunduğu alanda yapımı devam eden spor kompleksi, çevresinde oluşturulacak yeşil alanlar sayesinde hem spor hem dinlenme alanı ihtiyacını karşılayacak. Göreve başladığı günden bu yana, büyük bölümü sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan ilçe gençliğinin geleceğine yönelik yatırımlara önem veren Başkan Mehmet Kuş, özel dershane kalitesinde eğitim verilen iki sınav hazırlık merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, kitap otakları, 250 gencin istihdam edildiği fabrika binası, otuz kadar halı saha, içerisinde çok sayıda spor alanı ve kütüphanenin yer aldığı Eyyübiye Millet Bahçesi gibi projeleri gerçekleştirdi.

Halen dört kitap otağı inşaatına devam eden Eyyübiye Belediyesi’nin, Batıkent TOKİ Mahallesi’nde yapımı devam eden Tematik Park ile Kito Deresi Yaşam Park projelerinde de tenis kortu, voleybol, basketbol ve futbol sahaları yer alıyor.