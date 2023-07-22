Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçedeki çocukları madde kullanımı ve zararlı alışkanlıklardan korumak, eğitim hayatlarındaki başarılarını artırmak, sporla iç içe bir yaşam yoluyla sağlıklı bireyler olarak gelişmelerini sağlamak için oluşturulan Spor Salonları, şehre yenilik katıyor.

Bulundukları mahallelerde ilkokuldan, hatta okul öncesinden itibaren çocukların uğrak mekânı haline gelen Spor Salonları, burada yetenekleri keşfedilerek desteklenip, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sporcuların yetişmesinin yanında, milli ve manevi değerlerine bağlı, ailesine, vatanına ve milletine faydalı bireyler yetişmesini de sağlıyor. Yakın zamana kadar Şanlıurfa’da kolluk kuvvetlerinin uyuşturucuyla mücadele ve önleyici asayiş uygulamaları çerçevesinde, çalışmalar yaptığı Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi, buradaki eğitim yuvası okullar, AK Evler Spor Salonları, belediye sosyal alan yatırımları ve din görevlilerinin desteğiyle artık geleceğe daha umutla bakıyor. Her dönem en az 70-80 öğrencisi bulunan Selçuklu Mahallesi AK Evler Spor Salonları, bugüne kadar yüzlerce çocuğun hayatına dokunarak madde kullanımı, kötü alışkanlıklar ve asayiş suçlarından uzak kalmalarını sağladı.

Spor Salonları’nda karate, tekvando, judo, güreş gibi spor dallarında yetenekleri keşfedilerek desteklenen onlarca çocuk, yerel, ulusal ve uluslararası derecelere imza atarak hem ailelerini hem de tüm şehri gururlandırırken, yine aynı yerde vakit geçiren çocuklar hem derslerinde başarılı olmaya hem de milli manevi değerler eğitimi alarak vatana, millete faydalı bireyler olarak yetişmeye devam ediyor.