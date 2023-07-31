Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un, ilçeyi doğalgazla buluşturma vaadinin gerçekleşmesinin ardından doğalgaz tesis edilen cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler ayrıca abonelik işlemlerinde geciken evlerin hatları da bir saat gibi kısa bir sürede döşeniyor.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpnebi Mahallesi Komiser Şakir Caddesi üzerindeki binalarına doğalgaz çektirmekte geç kalan ev sahiplerinin başvurularını tamamlamaları üzerine hızla adrese yönelen ekipler, güvenlik tedbirlerini alarak başladıkları kazı çalışmalarını bir saat gibi kısa bir sürede tamamlarken, henüz evlerine gaz çektirmeyen vatandaşlara da acele olma çağrısı yaptı.

Aynı cadde üzerinde binası olan bir vatandaş, kendi evine geçen yıl gaz çektirdiğini ve kullanmaya başladığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlerde kullanılan doğalgazı bir yıl ücretsiz yapması nedeniyle ben bu ay sadece 20 TL doğalgaz faturası ödedim. Kış boyunca da rahat ettik. Komşularımız bunu görünce onlar da bir an önce evlerine gaz çektirmek için harekete geçtiler. Bu hizmetin mahallemize gelmesinde öncü olan Başkanımız Mehmet Kuş’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Eyyübiye’de geçen yıl doğalgaz ulaştırılan mahallelere bu yıl da Akabe, Direkli, Akşemsettin ve 15 Temmuz Mahallerinin ilave edilmesiyle, ilçenin yüzde 60’ından fazlasına gaz ulaştırılmış olacak. Gaz ulaştırılan mahallelerdeki yol yenileme çalışmalarının ise yüzde 95 seviyesinde olduğu belirtildi.