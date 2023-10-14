Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde belediyenin ilçe gençliğinin eğitimine yönelik yatırımlarının toplu açılışı, Süleymanşah Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Eyyübiye Belediyesi’nin ilçeye yapılan hizmetlerin anlatıldığı tanıtım filmi sunumu ile başlayan törende bir konuşma yapan TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Eyyübiye’nin daha çok yatırıma ihtiyacı olduğunu bildiklerini ve bu yöndeki çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini söyleyerek, hizmete sunulan yatırımların hayırlı olmasını diledi. Konuşmasında, İsrail’in masum Filistin halkına yönelik şiddetini sert bir dille eleştiren Bozdağ, İsrail’in katliamlarına uluslararası kamuoyunun derhal engel olması gerektiğinin altını çizdi.

Eyyübiye’ye devasa yatırımlar yapılmaya devam ettiğini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de büyükşehir belediyesi tarafından ilçeye yapılan yatırımlara dikkat çekti. Eyyübiye’deki tapu sorununu çözdükten sonra geniş çerçeveli kentsel dönüşüm faaliyetlerine başlanacağını kaydeden Beyazgül, Eyyübiye Belediyesi tarafından hizmete sunulan tesislerin hayırlı olmasını dileyerek, Belediye Başkanı Kuş’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Eyyübiye gençliğine verdikleri sözleri tek tek yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, “Seçildiğimiz gün itibariyle gençliğimize sözümüz vardı. Ve elhamdülillah bu süre içerisinde evlatlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık, gençlik merkezlerimiz, sınav hazırlık merkezlerimiz ve kitap otaklarımızla tüm mahallelerimize birebir dokunmanın gayretinde bulunduk” diyerek gençlik ve eğitim yatırımlarına değindi.

Pandemi süreci, deprem ve sel felaket nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları gençlik ve eğitim yatırımlarının açılış törenini yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Kuş, hizmete sunulan yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. Süleymanşah Gençlik Merkezi, Onikiler Sınav Hazırlık Merkezi ve Yenice Sınav Hazırlık Merkezleri’nin ilçe gençliğinin eğitimine önemli katkılar sunacağını belirten Başkan Kuş, bu yıl sınav hazırlık merkezlerinde eğitim alan 200 kadar gencin üniversite hayallerine kavuştuğunu hatırlattı. Eyyübiye’nin dezavantajlı gençlerine destek olmaya, bu yönde yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirten Kuş, katılımcılara teşekkür etti.

AK Evler Spor Salonlarında geleceğe hazırlanan 198 sporcu gence bisiklet de dağıtılan törende ilk bisikletler Bekir Bozdağ ve ilçe belediye başkanı Mehmet Kuş tarafından teslim edildi.

Açılış konuşmalarının ardından Süleymanşah Gençlik Merkezi önündeki kurdeleyi keserek, tesislerin ilçe gençliğine hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bozdağ ve beraberindekiler, gençlik merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.