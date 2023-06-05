Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un seçimlerden önce sözünü verdiği ve şimdiye kadar büyük mahallelerin tamamına ulaştırılan doğalgaz çalışmaları, Direkli Mahallesi’nde de devam ediyor. Doğalgaz şebeke çalışmaları tamamlanan mahallelerde ise yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Geçen yıl ilçenin güneyinde, yoğun yapılaşmanın yer aldığı Hayatı Harrani, Ruha, Süleymanşah, Asya, Eyüpkent ve Eyüpnebi Mahallelerine ulaştırılan doğalgazın, bu yıl da ilçenin kuzeyindeki Akabe, Akşemsettin, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerine ulaştırılması için çalışmalar devam ederken, mahalle sakinleri de kavuştukları imkân nedeniyle Başkan Mehmet Kuş’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor.

Akabe Mahallesi’ndeki doğalgaz şebeke çalışmalarının tamamlanması ve kazı nedeniyle bozulan yolların onarılmasının ardından yönünü bir sonraki yerleşim birimi olan Direkli Mahallesi’ne çeviren ekipler, burada da tüm sokaklara doğalgaz şebeke çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerine doğalgaz ulaştırılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop, “Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a, mahallemize yaptığı hizmetler nedeniyle mahalle sakinlerim ve mensubu olduğum muhtarlar camiası adına teşekkür ediyorum. Malum, doğalgaz çok güzel bir hizmettir. Her nimetin de bir külfeti vardır. Bu arada bazı arkadaşlarımız kazılıyor, şöyle böyle diye şikayette bulunuyor ama genel anlamda olumlu tepkiler var. Vatandaşlarımız çok memnun. Kömürün isinden, dumanından kurtulacaklar. Temiz bir ortama kavuşacaklar. Gerek ısınmada gerek mutfakta doğalgaza kavuşacaklar. Bu hizmetlerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a, AKSA Şanlıurfa Doğalgaz Müdürümüze ve tüm arkadaşlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2022 yılından itibaren Şanlıurfa’daki yatırımlarının yaklaşık yüzde 75’ini Eyyübiye’ye yapan AKSA Doğalgaz, yeterli abonelik başvurusu yapan sokaklardaki çalışmalara öncelik veriyor.