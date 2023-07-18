Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ilçe gençlerinin eğitimde başarılı olması için geçen yıl hizmete açtığı Yenice Sınav Hazırlık Merkezi’nde yaz kursları başladı. Derslerine takviye yapmak ve üniversite sınavlarına erkenden hazırlanarak eksiklerini tamamlamak isteyen öğrenciler, Yenice Sınav Hazırlık Merkezi’nin sınıflarını doldurdu.

Eyyübiye Belediyesi, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen yaz kurslarına, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katılıyor. Uzman branş öğretmenleri tarafından verilen derslere, öğrenciler son derece konforlu bir ortamda katılıyor. Sessiz, temiz ve huzurlu sınıfları, dinlenme alanı, çay ikramı gibi hizmetlerden ücretsiz faydalanan öğrencilere özel dershane kalitesinde öğretim hizmetlerinin sunulduğu Yenice Sınav Hazırlık Merkezi’ndeki yaz kursları da tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Başarıyı yakalamaları ve derslerinde başarılı olabilmeleri için disiplinli bir eğitim öğretim hizmetine önem verilen merkezdeki öğrenciler, ders saatlerinin dışında etüt salonunda çalışmalarına devam edip, bilgisayar salonunda internet destekli eğitim hizmetlerine de ulaşabiliyorlar. Geçen yıl hizmete sunulan ve 200’den fazla üniversiteye hazırlık öğrencisinin faydalandığı Yenice Sınav Hazırlık Merkezi, önümüzdeki günlerde açıklanacak YKS sonuçlarıyla hem başarı oranını tespit edecek hem de önümüzdeki dönem için öğretim metodunu geliştirmiş olacak.