Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren halkın yanında olan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, başkan yardımcıları, birim amirleri ve yüzlerce personelle evlerinin dışında yaşamaya başlayanlara destek olmaya devam ediyor.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren halkın yanında olan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, başkan yardımcıları, birim amirleri ve yüzlerce personelle evlerinin dışında yaşamaya başlayanlara destek olmaya devam ediyor.

İlçenin farklı noktalarında her gün devam eden sabır çorbası ikramını artırarak, 6 Şubat 2023 günü sabaha doğru gerçekleşen deprem felaketinin hemen ardından sokağa dökülen vatandaşların toplandığı noktalara yönlendiren Eyyübiye Belediyesi, ilçedeki güvenli noktaları da barınmaya açtı.

Belediye bünyesindeki kitap otakları, aile otakları, gençlik merkezleri gibi güvenli alanlara ilave olarak, tek kattan oluşan düğün salonları ve taziye evlerini de halkın barınmasına sunan Eyyübiye Belediyesi, buralarda barınan vatandaşların iaşelerini de temin ediyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanı ve Eyyüp Peygamber Makamı arkasında kurulan çadırlar ile Eyyübiye’deki okulların salonlarında yaşamaya başlayan vatandaşları sürekli olarak ziyaret eden İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal yardımlaşma müdürlüğü koordinasyon merkezi organizasyonuyla yardım ulaştırılan bölgelere de giderek, dağıtımlara refakat ediyor. Depremden etkilenen ve evlerinin dışında yaşamaya başlayan vatandaşlara sıcak çorba, yemek, ekmek, battaniye, yatak, çocuk bezi, mama, süt, su gibi ihtiyaç malzemeleri de dağıtan Eyyübiye Belediyesi, il dışından hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini de organize bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve başkan yardımcılarının bizzat koordine ettiği ekipler, ilçenin dört bir yanında depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya, tüm ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.