Hızla artan nüfusuna yeni konut alanları arayan Şanlıurfa’da şehrin yönü merkez Eyyübiye ilçesinin güney batısındaki dağlık araziye döndü. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleri sonucu planlı konut alanı olarak ilan edilen bölgede, Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ’nin yapımına başladığı konut projeleriyle binlerce konut inşa ediliyor.

Şehrin imarda yön değiştirmesinde en önemli etken, İl Genel Meclisi Başkanlığı döneminden bu yana verimli tarım arazilerinin korunması için mücadele eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleri olarak biliniyor. Balıklıgöl, Urfa Kalesi, tarihi şehir surları, geleneksel mimari, çarşılar, hanlar, hamamlar, müzeler gibi kadim şehir Şanlıurfa’nın önemli yapılarına sahip olan Eyyübiye, uzun yıllar boyunca da kenar mahallelerindeki plansız yapılaşma ile dikkat çekmişti. Büyükşehir yasası ile merkez ilçe statüsüne geçen Eyyübiye’de ilk değişim, Yenice-İkizce-Akçamescit Mahallelerindeki kentsel dönüşüm ve gelişim projesi ile başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un özellikle üzerinde durduğu ve Toplu Konut İdaresi’nce uygulanan proje ile bölgedeki yüzlerce ev yıkılarak yerine son derece modern yapıda 367 konut ve 35 dükkân inşa edildi. Aynı bölgede 600 konuttan oluşacak ikinci etap kentsel dönüşüm çalışmaları ise devam ediyor. Şanlıurfa’nın çehresini değiştirecek planlı konut alanı çalışmalarında bir dönüm noktası olan Eyyübiye’nın güney batısındaki rezerv konut alanı tespiti oldu. Başkan Mehmet Kuş’un, yapılaşmayı tarım dışı alanlara taşımak için elinde plan ve dosyalarla Ankara’da kapıları aşındırdığı projenin kabul edilmesiyle, Kadıkendi, Keberli ve Şahinler mahalleleri arasındaki devasa bölge gelişme alanı olarak belirlendi. Toplamı 360 hektar olan gelişme alanının yaklaşık 150 hektarı TOKİ konut projeleri için tahsis edildi ve burada inşaatlar yükselmeye başladı. Daha önce Eyyübiye Batıkent’te 1’inci etap 441 konut 5 dükkan, 2’nci etapta 303 konut 7 dükkan ve 3’üncü etapta 603 konut 10 dükkan inşaatlarını başlatan TOKİ, Şanlıurfa’nın konutta cazibe merkezi olacak Eyyübiye’de toplam 4 bin 958 konut yapımına da devam ediyor.

TOKİ’nin 2023 yılı başından itibaren temelini attığı konutlar ile 6 Şubat depremlerinin ardından Eyyübiye yeni rezerv konut alanında hemen yapımına başlanan toplam 4 bin 458 konutun 409 adedi 4’üncü etapta, bin 421 adedi 5’inci etapta, 363’ü 6’ncı etapta ve bin 418’i ise 7’nci etapta yer alıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un 6 Şubat depremleri sonrası revize ederek sismik izolatörlü sisteme çevirdiği bin konutluk projede de temel kazısı devam ediyor. Yaklaşık 1 buçuk yıl sürecek inşaat çalışmaları sonucu, rezerv konut alanında ulaşım ve altyapı hizmetleri tamamen ulaşmış ve bölgede 6 bin konut tamamlanmış olacak. Kamu eliyle yapılacak konut projelerine paralel olarak özel sektörün de inşaat faaliyetlerinde yönelmesi beklenen bölge, hem tarım arazilerindeki yapılaşmanın önüne geçecek hem de deprem ve sel baskını gibi doğal afetlere karşı sağlam zeminde devasa bir yaşam alanına dönüşecek.