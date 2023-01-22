Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Batıkent Mahallesinde yapımı devam eden eğitim otağı, botanik park, tenis kortu ve çok amaçlı salon inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Batıkent Mahallesinde yapımı devam eden eğitim otağı, botanik park, tenis kortu ve çok amaçlı salon inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçenin dört bir yanında devam eden park, spor tesisleri, halı saha, yol gibi yatırımlara Batıkent Mahallesi’nde bir yenisini ekleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ile birlikte yapılan çalışmaları inceledi. Batıkent Mahallesi’nde bir süredir yapımı devam eden eğitim otağı, botanik park, tenis kortu ve çok amaçlı salon inşaatları hakkında yetkililerden bilgi alan Kuş, tenis kortu ve eğitim otağını çok yakında hizmete sunacaklarını söyledi. Batıkent’te yapımı devam eden projenin sözünü, seçildikleri zaman verdiklerini belirten Kuş, “Hamdolsun, yaklaşık üç aydır çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimiz bizlerden spor kompleksi istemişlerdi, basketbol, voleybol ve halı sahamız var ama tenis kortumuz yok demişlerdi. Söz vermiştik ve tenis kortumuzun yapımı şu anda tamamlanma aşamasında. Yine evlatlarımız, ders çalışma ortamları olmadığını belirterek, bizlerden bir eğitim otağı talebinde bulunmuşlardı. O sözü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kısmet olursa yirmi güne kadar eğitim otağımız da bitmiş olacak” dedi.

Şanlıurfa’daki projelerinin ilk uygulandığı bölge olan Batıkent Mahallesi’nde ki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının tamamını üstlenen Eyyübiye Belediyesi, daha önce de aynı bölgede basketbol ve voleybol sahası ile halı saha yaparak mahalle sakinlerinin hizmetine sunmuştu. Oldukça büyük yeşil alanlara sahip olan Batıkent’te geçen yıl hizmete sunulan Aile Otağı projesi de büyük beğeni kazanmıştı.