Türkiye’yi sarsan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ağır hasar gören yapılar, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. Ağır hasarlı tüm yapıların yıkımının gerçekleştirileceğini belirten yetkililer, riskli yapılardan uzak durulması gerektiğini yineliyor.

Deprem afetinin ilk gününden itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mühendisleriyle birlikte, ilçe genelindeki tüm yapıları kontrol eden Eyyübiye Belediyesi, ağır hasarlı olarak tespit edilen yapıları mühürlemişti. İçerisine girilmesi yasaklanan ve güvenlik bandı çekilerek önlem alınan ağır hasarlı yapılar, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılmaya başlandı.

Şanlıurfa’nın tarihi sokaklarının tamamının yer aldığı ilçede, depremde ağır hasar alan ve sokakları tıkayacak şekilde yıkılan duvarlar da geçtiğimiz günlerde Eyyübiye Belediyesi tarafından kaldırılmıştı.