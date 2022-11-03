Yeşile olan tutkusuyla bilinen ve seçildiği günden bu yana ilçenin dört bir yanında otuzdan fazla park yaptırarak ilçenin çehresini değiştiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tamamlanmak üzere olan Batıkent mahallesindeki parkta vatandaşların taleplerini dinledi.

Yeşile olan tutkusuyla bilinen ve seçildiği günden bu yana ilçenin dört bir yanında otuzdan fazla park yaptırarak ilçenin çehresini değiştiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tamamlanmak üzere olan Batıkent mahallesindeki parkta vatandaşların taleplerini dinledi.

Eyyübiye’yi, Şanlıurfa’nın ve bölgenin en yeşil ilçesi yapmak için üç yıl gibi bir sürede otuzdan fazla parkı halkın hizmetine sunan Kuş, yapım çalışmalarında sona gelinen Batıkent Mahallesi’ndeki parkta incelemelerde bulundu. Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde yürütülen parktaki çalışmaları, teknik heyetiyle birlikte inceleyen ve mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Kuş, bugüne kadar 32 parkın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Batıkent sakinlerinin park talebini de yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kuş, buradaki çalışmaların bir haftaya kadar tamamlanacağını söyledi. Aynı zamanda Asya ve Yenice Mahallelerinde başlayan park çalışmalarının da iki aya kadar tamamlanacağını kaydeden Kuş, “Yenice Mahallemiz ile Osmanlı Mahallemizin kesiştiği noktadaki Kito Deresi’nde çok geniş çerçeveli ve sosyal donatıları olan parkımızda da çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Onun açılışını da inşallah bahar aylarında mahalle sakinlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Batıkent Parkı’ndaki vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Kuş, belediyenin kendi atölyelerinde ürettiği piknik masaları ve kamelyalar konusunda da mahalle sakinlerinin tercihlerini dikkate alınması talimatını verdi.

Onikiler Mahallesi’ne park

Yoğun yapılaşmadan dolayı park alanı bulunmayan Onikiler Mahallesi için, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da desteğiyle kamulaştırma yoluna gidileceği ve bu mahalleye de güzel bir park kazandıracakları müjdesini veren Başkan Kuş, boş buldukları her alanı hem yeşil alan hem de sosyal donatı olarak Eyyübiye’ye kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.