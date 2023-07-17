Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ilçeyi doğalgazla tanıştırma sözünün yerine gelmesinden sonra, şebeke çalışmaları nedeniyle bozulan yollar ve sokaklar yenilenmeye devam ediyor. Önümüzdeki kış hem doğalgaza kavuşmuş hem de yolları yenilenmiş olacak Eyyübiyeliler, rahat ve konforlu bir kış yaşayacak.

2022 yılında doğalgaz ulaştırılan Asya, Süleymanşah, Eyüpkent, Ruha, Hayatı Harrani ve Eyüpnebi Mahalleleri’nde yol yenileme çalışmalarında son aşamaya gelen Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yıl şebeke çalışmaları başlayan Akabe ve Direkli Mahalleleri’nde şebeke test çalışmaları tamamlanan sokakları hızla yenilemeye devam ediyor.

Geçen yıl evlerine doğalgaz ulaşan haneler, sokaklarının da yenilenmesiyle ulaşım, iletişim, su, kanalizasyon ve enerji bakımından Şanlıurfa ortalamalarında yaşam standardına kavuşmuş olurken, ilçede devam eden doğalgaz şebeke çalışmalarında abonelik başvuru sayısı fazla olan mahalle ve sokaklara öncelik verildiği belirtildi.

Doğalgaz şebeke çalışmaları nedeniyle yolları kazılan Ruha ve Hayatı Harrani Mahallelerinde kilitli parke yenileme çalışmalarından memnuniyet duyan mahalle sakinleri, Başkan Mehmet Kuş’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.