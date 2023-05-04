Tertemiz Eyyübiye sloganıyla ilçedeki tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışmalarına devam eden Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları, halkın takdirini kazanıyor.

Şanlıurfa’da 15 Mart’ta yaşanan sel felaketinin ardından, selden etkilenen mahallelerdeki evler, sokaklar ve parklardaki temizlik çalışmalarına yoğunlaşan Eyyübiye Belediyesi temizlik ekipleri, ilçe genelindeki tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması başlattı. Onlarca personel, iş makineleri ve yıkama araçlarıyla mahallelerdeki tüm sokakları süpürüp, baştan sona yıkayan ekipleri sık sık denetleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçedeki temizlik çalışmalarının daha önce olduğu gibi bundan sonra da aksatılmadan devam edeceğini belirtti.

Mahallelerindeki temizlik çalışmalarına refakat eden Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop, mahallelerindeki temizlik çalışmaların üç günde tamamlanacağını belirterek, Başkan Mehmet Kuş’a ve ekiplere teşekkür etti. Akabe, Akşemsettin, 15 Temmuz ve Direkli Mahallelerinde sabah erken saatlerde başlayıp, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmaları takdirle karşılayan vatandaşlar, temizlik ekiplerine ve ilgisinden dolayı Başkan Mehmet Kuş’a teşekkür etti.