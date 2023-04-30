Eyyübiye Belediyesi’nin ilçe ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak adına projelendirerek hayata geçirdiği Eyyübiye Sera Kent, kapasite artırımı öncesi ürün çeşitliliği çalışmalarına ağırlık verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ilçe ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak adına projelendirerek hayata geçirdiği Eyyübiye Sera Kent’te ürün çeşitliliği çalışmalarına ağırlık verildi. Geçen yaz ıslah edilmiş yerli tohum Şanlıurfa biberi (isot) üretimine ağırlık veren ve beklentilerin çok üzerinde rekoltenin elde edildiği Eyyübiye Sera Kent’te, yeni seraların kurulması öncesinde ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik yine ıslah edilmiş yerli tohumlardan domates, salatalık, kavun, karpuz, patlıcan ve biber gibi tarım ürünleri yetiştiriliyor. Halen 30 dönümde devam eden üretimin, etaplar halinde büyütüleceği Eyyübiye Sera Kent’te yeni sezon salatalık üretimi pazarda yerini alırken, Türkiye’de başta Antalya’da üretilmeye başlanan ejder meyvesi çelik yetiştiriciliği denemelerinden de oldukça başarılı sonuçlar elde edildi. Alanında uzman ziraat mühendisleri ve iklimlendirme uzmanlarının istihdam edildiği Eyyübiye Sera Kent’te yaz-kış dönemlerini kapsayan üretim ve hasat süresi, yılın 365 gününü kapsıyor.

Eyyübiye Sera Kent ile aynı zamanda Şanlıurfa şehir merkezine yakın tarım alanlarında, lojistik, enerji, sulama ve iş gücü avantajlarından faydalanarak üretime dahil olmak isteyen girişimcilerle tecrübe paylaşımı hedefleniyor.