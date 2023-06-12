Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, deprem ve sel felaketleri nedeniyle tahrip olan park ve yeşil alanlardaki onarım çalışmalarını inceleyerek, parklarda vakit geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye’yi derinden etkileyen 6 Şubat’taki deprem felaketinde vatandaşların çadırlar kurarak yaşadığı ve 15 Mart’ta meydana gelen sel afetinde tahrip olan Eyyübiye’deki park ve yeşil alanların onarımı büyük oranda tamamlandı.

Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile fen işleri müdürlüğünün organize çalışması sonucu tahrip olarak kullanılamaz hale gelen 24 parkın tamamında peyzaj düzenlemesi tamamlanırken, tüm parkların yeşillendirme, ağaçlandırma, sulama ve aydınlatma sistemleri de onarıldı. Parklardaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Mehmet Kuş’a, vatandaşların talepleri istikametinde park bahçe düzenlemelerini yapmaya, yeni park alanları oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Eyyübiye Belediyesi’nin park ve bahçelerdeki hummalı çalışmasını takdir eden vatandaşlar ise Belediye Başkan Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür ederek, ailelere çocuklarının parklara zarar vermemesi için çağrıda bulundular.