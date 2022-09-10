Halkın talepleri doğrultusunda ilçenin her tarafına hizmet ulaştıran Eyyübiye Belediyesi, kırsalda devam eden yol çalışmalarının yanında aynı anda birçok mahallede park yapım çalışmalarını da sürdürüyor.

Halkın talepleri doğrultusunda ilçenin her tarafına hizmet ulaştıran Eyyübiye Belediyesi, kırsalda devam eden yol çalışmalarının yanında aynı anda birçok mahallede park yapım çalışmalarını da sürdürüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un göreve başladığı günden bu yana tam kapasite çalışmaya devam eden belediye birimleri, temizlikten kültür ve sosyal hizmetlere, fen işlerinden park bahçeye kadar her alanda büyük bir motivasyonla çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye kırsalında daha önce yapımına başlanan ve yüzde 80’lik kısmı tamamlanan köy içi stabilize yol yapımlarında sona yaklaşan Eyyübiye Belediyesi, beş ayrı şantiye halinde devam eden kırsal yol çalışmalarında, Ceylanpınar ilçe sınırına kadar uzayan bölgedeki mahallelere 1 milyon metreküp stabilize malzeme serimine devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’nce Gıda İmalatçılar Sitesi’nde devam eden yol açma çalışmalarından çıkan hafriyatı da başka bölgelerdeki yol yapımında dolgu malzemesi olarak kullanan Eyyübiye Belediyesi, üç yıl içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan otuzdan fazla parka ilave olarak, altı mahallede daha park yapımı çalışmalarını tamamlamak için gece gündüz çalışıyor.