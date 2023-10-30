Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un geçtiğimiz günlerde başlattığı kırsal mahalle içi sathi asfalt kaplama çalışmalarında, Seksenören ve Özlü Mahalleleri de tamamlandı.

Şehirde ne varsa köyde de olacak diyerek belediye hizmetlerini ilçenin dört bir tarafına yayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un startını verdiği köy içi asfaltlama çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Nüfus yoğunluğuna göre öncelik sırasına alınarak kırsal Akdilek Mahallesi’nde başlayan sathi asfalt kaplama çalışmalarının ardından, Seksenören ve Özlü Mahalleleri’nin de köy içi asfalt çalışmaları tamamlandı.

Yazın toz, kışın çamurdan yakınan vatandaşlar, köy içi yollarının asfaltlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Mehmet Kuş’a teşekkür ettiler.

Eyyübiye Belediyesi, yılsonuna kadar kırsaldaki otuz mahallenin yol çalışmasını tamamlamayı hedefliyor.